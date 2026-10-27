மொபட் மீது கார் மோதல் தாய் பலி, மகள் படுகாயம்

ADDED : செப் 30, 2026 05:28 AM
பெருந்துறை; பெருந்துறையை அடுத்த விஜயமங்கலம், பகலா-யூரை சேர்ந்த சண்முகம் மனைவி மீனா, 33; தம்-பதியர் மிக்சர், முறுக்கு வியாபாரம் செய்கின்-றனர். சண்முகத்தின் தந்தை உடல் நலம் பாதித்து, பெருந்துறை அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில் உள் நோயாளியாக சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
அவருக்கு மீனா உணவு கொண்டு செல்வது வழக்கம். டி.வி.எஸ்., மொபட்டில் தனது, 13 வயது மகளுடன் மீனா, நேற்று முன்தினம் மாலை, மாமனாருக்கு உணவு கொண்டு சென்றார். சானடோரியம் அருகில் பின்னால் வந்த கார் மொபட் மீது மோதியது. இதில் தாய், மகள் பலத்த காயமடைந்தனர். அக்கம்பக்கத்-தினர் மீட்டு பெருந்துறை அரசு மருத்துவக் கல்-லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.ஆனால் மீனா செல்லும் வழியிலேயே இறந்து விட்டார். தப்பி ஓடிய கார்
டிரைவரை, பெருந்துறை போலீசார் தேடி வரு-கின்றனர்.