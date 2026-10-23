பெருந்துறையில் மாரியம்மன், முனியப்பன் பொங்கல் விழா
பெருந்துறையில் மாரியம்மன், முனியப்பன் பொங்கல் விழா
ADDED : அக் 22, 2026 06:54 AM
பெருந்துறை:பெருந்துறையில்,
இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் கீழ் உள்ள, பெருந்துறை புதிய பஸ்
ஸ்டாண்ட் அருகே அமைந்துள்ள கோட்டை மாரியம்மன் மற்றும் கோட்டை
முனியப்ப சுவாமி கோவில்களின் பொங்கல் திருவிழா நேற்று நடந்தது.
கடந்த,
6ம் தேதி இரவு பூச்சாட்டுதலுடன் விழா தொடங்கியது. 13ம் தேதி
மாரியம்மன் கோவிலில் கம்பம் நடும் விழா நடைபெற்றது. தொடர்ந்து, 19ம்
தேதி காவிரி ஆற்றில் இருந்து தீர்த்தம் எடுத்து வரப்பட்டது. நேற்று
முன்தினம் (செவ்வாய்கிழமை) இரவு மாவிளக்கு ஊர்வலம் மற்றும் பூஜை
நடைபெற்றது. முக்கிய நிகழ்ச்சியான பொங்கல் திருவிழா, நேற்று
நடைபெற்றது. இதில், பக்தர்கள் மாரியம்மன், முனியப்பனுக்கு பொங்கல்
வைத்து வழிபட்டனர். பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில்
நின்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். இன்று மறுபூஜை மற்றும் மஞ்சள் நீர்
விழா நடக்கிறது. விழா ஏற்பாடுகளை கோவில் நிர்வாகம் செய்துள்ளது.