முருகன் கோவில்களில் சஷ்டி சூரசம்ஹார விழா கோலாகலம் சென்னிமலை, திண்டல், பச்சைமலையில் குவிந்த பக்தர்கள்
முருகன் கோவில்களில் சஷ்டி சூரசம்ஹார விழா கோலாகலம் சென்னிமலை, திண்டல், பச்சைமலையில் குவிந்த பக்தர்கள்
UPDATED : நவ 16, 2026 06:55 AM
ADDED : நவ 16, 2026 06:44 AM
நிருபர் குழு
ஈரோடு
மாவட்டத்தில் சென்னிமலை, திண்டல், பச்சைமலை, பவளமலை உள்ளிட்ட
கோவில்களில், கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹார விழா, கோலாகலமாக நேற்று
கொண்டாடப்பட்டது. அலைகடலென குவிந்த பக்தர்கள் மத்தியில், சூரனை
முருகப்பெருமான் வதம் செய்தார்.
சென்னிமலையில் மலை மீது அமைந்து
சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் நடப்பாண்டு கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹார விழா
மற்றும் திருக்கல்யாண வைபவம் கடந்த, 10ம் தேதி காலை தொடங்கியது.
இதையடுத்து அன்று காலை கைலாசநாதர் கோவில் இருந்து சுப்பிரமணியர்
சமேதராக உற்சவமூர்த்தி புறப்பாடு மலை கோவிலை அடைந்தது. இதை
தொடர்ந்து மதியம் சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் யாக பூஜை ஆறாவது நாளாக
நேற்றும் நடந்தது. சூரசம்ஹார விழாவையொட்டி மதியம், 1:30 மணிக்கு
சக்திவேல் வாங்கும் வைபோகம் நடந்தது.
தலைமை குருக்கள் ஸ்ரீலஸ்ரீ
ராமநாதசிவாச்சாரியார், சிறப்பு பூஜை செய்து சக்திவேலை
முருகப்பெருமானிடம் ஒப்படைத்தார். அதை தொடர்ந்து சுவாமி புறப்பாடு
தொடங்கி படி வழியாக இரவு மலை அடிவாரத்தில் எழுந்தருளி, 9:00 மணிக்கு
சிறப்பு வாணவேடிக்கை, மேளதாளத்துடன் சூரனை வதம் செய்யும் நிகழ்ச்சி
தொடங்கியது. நான்கு ராஜவீதிகளில் நடந்த நிகழ்சியை ஆயிரக்காணக்கான
பக்தர்கள் கண்டு களித்தனர்.
மேற்கு ராஜவீதியில்
ஜெகமகாசூரனையும், வடக்கு ராஜவீதியில் சிங்கமுகாசூரனையும்,
கிழக்கு ராஜவீதியில் வானுகோபனையும், இறுதியாக தெற்கு வீதியில்
சூரபத்மனையும் முருகப்பெருமான் வதம் செய்தார். இதன் பின்
முருகப்பெருமான் சமேதராக கைலாசநாதர் கோவிலுக்கு கொண்டு
செல்லப்பட்டார். இன்று காலை, 9:00 மணிக்கு முருகப்பெருமான்
திருக்கல்யாண வைபோகம் நடக்கிறது.
திண்டலில்...
ஈரோடு திண்டல்
வேலாயுத சுவாமி கோவிலில், சூரசம்ஹாரத்தை ஒட்டி நேற்று காலை, 9:00
மணிக்கு யாக பூஜை நடநத்து. பாலாபிஷேகத்தை தொடர்ந்து, மாலை, 6:00
மணிக்கு சூரசம்ஹாரம் நிகழ்ச்சிக்கு, சப்பரத்தில் மலை
அடிவாரத்துக்கு எழுந்தருளிய உற்சவர் வேலாயுதசுவாமிக்கு சிறப்பு
பூஜை நடநத்து. சூரபத்மனை முருகப்பெருமான் வதம் செய்யும் நிகழ்வு,
நுாற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் மத்தியில் நடந்தது. இதேபோல்
இடையன்காட்டுவலசு ஸ்ரீராஜகணபதி கோவில் உட்பட மாநகரில் உள்ள
பல்வேறு முருகன் கோவில்களில் சூரசம்ஹாரம் நடந்தது.
இதேபோல்
அந்தியூர் தேர்வீதி பாலதண்டாயுதபாணி கோவில், அந்தியூர்
முத்துக்குமாரசாமி கோவில், புளியம்பட்டி தண்டாயுதபாணி சுவாமி
கோவிலில் சூரசம்ஹார விழா வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கோலாகலமாக
கொண்டாடப்பட்டது.
பச்சைமலை, பவளமலையில்...
கோபி அருகே
பச்சமலை முருகன் கோவிலில், சூரசம்ஹார விழா நேற்று காலை, 6:00 மணிக்கு
தொடங்கியது. காலை, 9:00 மணிக்கு சக்திவேல் வாங்குதல் நடந்தது. அதன்
பின் சூரனை வதம் செய்ய, முருப்பெருமான் மற்றும் வீரபாகு
மலைக்கோவிலில் இருந்து திரளான பக்தர்களுடன் ஊர்வலமாக
புறப்பட்டனர். பச்சைமலை முருகன் கோவில் அடிவாரம் முதல் பிரதான சாலை
வரை ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் குவிந்திருந்தனர். பச்சைமலை ரோடு,
மேட்டுப்பாளையம், புதுப்பாளையம் உள்ளிட்ட நான்கு இடங்களில் சூரனை
வதம் செய்யும் நிகழ்வு நடந்தது. அதையடுத்து பன்னீர் அபிேஷகம் மற்றும்
சண்முகர் அர்ச்சனை கோலாகலமாக நடந்தது. இதேபோல் பவளமலை
முத்துக்குமாரசாமி கோவிலில்
கிரி வீதியில் சூரசம்ஹாரம், திருக்கல்யாண உற்சவம் நடந்தது.