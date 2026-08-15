மாநில துப்பாக்கி சுடும் போட்டி நம்பியூர் குமுதா பள்ளிக்கு தங்கம்
மாநில துப்பாக்கி சுடும் போட்டி நம்பியூர் குமுதா பள்ளிக்கு தங்கம்
ADDED : ஆக 14, 2026 05:53 AM
ஈரோடு:சென்னை
துப்பாக்கி சுடுதல் கழகத்தின் சார்பாக, 51வது மாநில அளவிலான
துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டி சென்னை குருநானக் கல்லுாரியில் நடந்தது.
இதில் மாநிலம் முழுவதிலும் இருந்து, 300க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள்
கலந்து கொண்டனர்.
இதில் நம்பியூர் குமுதா மெட்ரிக் ள்ளியின் பத்தாம்
வகுப்பு மாணவன் ஹரிஷ், பீப்-சைட் பிரிவில், 600க்கு 580 புள்ளிகள் பெற்று
தங்கப்பதக்கம் வென்றார். இதன் மூலம் தேசிய போட்டிக்கு தேர்வானார். 10
மீ., ஏர்பிஸ்டல் போட்டியில் துணை இளையோர் பிரிவில் குமுதா பள்ளி பிளஸ் 2
மாணவி ரிதன்யா, 400 க்கு 356 புள்ளிகள் பெற்றும், இளையோர் பிரிவில்
பத்தாம் வகுப்பு மாணவன் ரிஷிக் ஆர்யா, 400-க்கு 331 புள்ளிகள் பெற்றும்,
தென்னிந்திய அளவிலான போட்டிக்கு தேர்வாகினர். இவர்களை பள்ளி
தாளாளர் ஜனகரத்தினம், துணைத்தாளாளர் சுகந்தி, பள்ளி செயலர்
அரவிந்தன், இணைச்செயலர் மாலினி, விளையாட்டு இயக்குநர் பாலபிரபு,
பள்ளி முதல்வர் மஞ்சுளா உள்ளிட்டோர் பாராட்டி வாழ்த்தினர்.