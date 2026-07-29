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அமராவதி நதி நீர் பங்கீடு குறித்து பேச்சுவார்த்தை

அமராவதி நதி நீர் பங்கீடு குறித்து பேச்சுவார்த்தை

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:28 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:28 AM

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தாராபுரம்; அமராவதி அணையில் இருந்து சில தினங்க-ளுக்கு முன் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. ஆற்றின் கடைமடை பகுதிக்கு நீர் செல்லும் வரை, குடிநீ-ருக்கு மட்டுமே நீர் திறக்கப்பட வேண்டும் என்று கடைமடை விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்தனர்.

இது தொடர்பாக தாராபுரம் வருவாய் கோட்டாட்-சியர் பெலிக்ஸ் ராஜா தலைமையில், நேற்று பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. இதில் பங்கேற்ற கடை மடை விவசாயிகள் மனு அளித்தனர். அதில், 'அமராவதி நீரை பயன்படுத்துவோர், நான்கு பிரி-வாக செயல்படுகின்றனர். இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கும்படி சுமுக தீர்வை எட்ட வேண்டும்' என்று தெரிவித்திருந்தனர். இதுகுறித்து கலெக்டருக்கு தெரிவித்து உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக, விவ-சாயிகளிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது.

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