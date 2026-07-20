உரம் வாங்க நிலம் விவரம் மத்திய அரசு புதிய உத்தரவு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:57 AM
திருப்பூர்:விவசாயிகளுக்கு
தேவையான உரங்கள் மற்றும் இடுபொருட்கள் மானிய விலையில் வழங்கப்பட்டு
வருகின்றன. இருப்பினும், உரக் கடைகளில் போதிய அளவு உரம்
கிடைப்பதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு தொடர்ந்து எழுந்து வருகிறது.
இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், உர வினியோக முறையை மத்திய
அரசு மறுசீரமைத்துள்ளது.
புதிய நடைமுறையின்படி,
விவசாயிகளின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலத்தின்
பரப்பளவுக்கு ஏற்ப மட்டுமே உரம் வழங்கப்படும். எனவே, விவசாயிகள்
தங்களது தனித்துவ விவசாயி அடையாள அட்டை பதிவில், சொந்த நிலத்தின் முழு
பரப்பளவு இடம்பெற்றுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும்.
வேளாண்துறை
அதிகாரிகள் கூறியதாவது: விவசாயிகளுக்கு தேவையான அளவு உரம்
கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, நிலத்தின் முழு பரப்பளவை பதிவு
செய்வது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. சிலர் குறு, சிறு விவசாயி
சலுகைகளை பெறும் நோக்கில், முழு நிலப்பரப்பையும் பதிவு செய்யாமல்
இருக்கலாம். இனிமேல், பதிவு செய்யப்பட்ட பரப்பளவின்
அடிப்படையில்தான் உரம் வழங்கப்படும்.
ஏற்கனவே குறைவான
நிலப்பரப்பை பதிவு செய்திருந்தால், வேளாண் விரிவாக்க மையங்கள் அல்லது
'இ-சேவை' மையங்கள் மூலம், க.ச. எண் விவரங்களுடன் நிலத்தின் முழு
பரப்பையும் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.