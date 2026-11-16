வேளாளர் கல்லுாரி, கான்பூர் ஐ.ஐ.டி., இணைந்து நோடல் மையம் அமைப்பு
வேளாளர் கல்லுாரி, கான்பூர் ஐ.ஐ.டி., இணைந்து நோடல் மையம் அமைப்பு
ADDED : நவ 15, 2026 06:25 AM
ஈரோடு:கான்பூர்
இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் (ஐ.ஐ.டி.,), ஈரோடு திண்டல் வேளாளர்
பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லுாரி (வி.சி.இ.டி.,) இணைந்து,
நோடல் மையம் மற்றும் சத்தீ கேந்திராக்களின் தொடக்க விழா நடந்தது.
கான்பூர் ஐ.ஐ.டி, மூத்த ஆராய்ச்சி நிறுவன அலுவலர் டாக்டர் ராஜலட்சுமி
வரவேற்றார். இதை தொடர்ந்து இரு நிறுவனங்களிடையே புரிந்துணர்வு
ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.
சிறப்பு விருந்தினரான கான்பூர்
ஐ.ஐ.டி., கணினி அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் துறை பேராசிரியர் அமேய்
கர்கரே, தாய்மொழியில் மாணவர்கள் தரமான கல்வி வளங்களை பெறுவதற்கும்,
பல்வேறு போட்டி தேர்வுகளை நம்பிக்கையுடன் எதிர்கொள்வதற்கும்
இச்செயலி சிறந்த வாய்ப்பை வழங்குகிறது என்பதை விளக்கினார்.
விழாவில்
வேளாளர் கல்வி அறக்கட்டளை செயலாளர் சந்திரசேகர், வேளாளர் கல்வி
அறக்கட்டளை உறுப்பினர்கள் பாலசுப்ரமணியன், யுவராஜா, கல்லுாரி
முதல்வர் ஜெயராமன், கல்விப் புலமுதல்வர் குமாரவேலன், கல்லுாரி
முதல்வர், புல முதல்வர்கள், துறை தலைவர்கள், பேராசிரியர்கள், பள்ளி
மற்றும் கல்லுாரி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.