11 'பாஸ்ட் புட்' கடைகளுக்கு நோட்டீஸ்

ADDED : அக் 11, 2026 04:58 AM
ஈரோடு:ஈரோடு
மாநகராட்சி பகுதியில் பல பாஸ்ட் புட் கடைகளில், சுகாதாரமற்ற
முறையில் உணவு தயாரிக்கப்படுவதாக, செயற்கை நிறமிகள்
பயன்படுத்துவதாக புகார் எழுந்தது. இதுதொடர்பாக மாநகராட்சி உணவு
பாதுகாப்பு அலுவலர்கள் முத்துகிருஷ்ணன், கேசவராஜ், செல்வன்
ஆகியோர் பல்வேறு கடைகளில் ஆய்வு செய்தனர்.
சில கடைகளில் சமையலறை
சுகாதாரமற்ற முறையில் பராமரிக்கப்பட்டதும், அஜினமோட்டோ
பயன்படுத்துவதும், செயற்கை நிறமிகளை அதிகமாக பயன்படுத்தியதும்,
பொட்டலமிட தடை செய்யப்பட்ட நெகிழி பைகளை பயன்படுத்தியது உட்பட
பல்வேறு விதிமீறல் கண்டறியப்பட்டது. இவ்வாறான, 11 கடைகளுக்கு
நோட்டீஸ் வழங்கி, அபராதம் விதிக்க மாவட்ட நியமன அலுவலருக்கு
பரிந்துரை செய்துள்ளனர். உணவகங்கள் குறித்து, 94440 42322 என்ற வாட்ஸ்
ஆப் எண்ணில் புகார் தெரிவிக்கலாம்.
விற்பனைக்கு தடை
பெருந்துறை,
விஜயமங்கலம் டோல்கேட் அருகே செயல்படும் 'ஆர்யாஸ்' உணவகத்தில்,
ஈரோடு மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர் வரலட்சுமி தலைமையிலான
அலுவலர்கள் சோதனை நடத்தினர். சமையற்கூடம், உணவு சேமிப்பு இடம்,
விற்பனை பகுதி தர ஆய்வில், விதிகளுக்கு மாறாக செயல்பட்டதால், உணவக
உரிமம் தற்காலிகமாக ரத்து செய்து, விற்பனைக்கும் தடை விதித்து
நோட்டீஸ் வழங்கினர். ஏழு உணவு மாதிரிகளை சேகரித்து பகுப்பாய்வுக்கு
அனுப்பியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.