'ஒரே நாடு; ஒரே தேர்தல்' பேச்சு போட்டிக்கு அழைப்பு

UPDATED : அக் 29, 2026 05:34 AM
ADDED : அக் 29, 2026 03:14 AM
ஈரோடு: 'ஒரே நாடு; ஒரே தேர்தல்' என்ற தலைப்பில், மூன்று நிமிட பேச்சுப்போட்டி, 18 முதல், 25 வயது இளைஞர்களுக்காக நடக்க உள்ளது.
மத்திய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும், மேரா யுவா பாரத் சார்பில், 'விக்சித் பாரத் இளைஞர் நாடாளுமன்றம்-2027' நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க இளை-ஞர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இளைஞர்களிடம் ஜனநாயக விழிப்புணர்வு, அரசியல் புரிதல், தலைமைத்துவ பண்பு, தேச வளர்ச்சியில் பங்கேற்கும் ஆர்வத்தை மேம்படுத்தும்-படி நடக்கிறது.
'ஒரே நாடு; ஒரே தேர்தல்' என்ற தலைப்பில் இளைஞர்கள் தங்கள் கருத்து, சிந்தனைகளை மூன்று நிமிட உரையாக தமிழ், ஆங்கிலம், ஹிந்தியில் வழங்கலாம். வரும், 31ல் நடக்கும் நிகழ்ச்-சிக்கான இடம், பின்னர் அறிவிக்கப்படும். தகுதியானவர்கள் இணைய தளம், இதற்கான விளம்பர க்யூ.ஆர்., கோடில் ஸ்கேன் செய்து பெயரை பதிவு செய்யலாம். கூடுதல் விபரத்துக்கு,
94002 90803 என்ற எண்ணில் அணுகலாம்.