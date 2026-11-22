பவானிசாகர் அணையில் இருந்து காளிங்கராயன் பாசனத்துக்கு நீர் திறப்பு
பவானிசாகர் அணையில் இருந்து காளிங்கராயன் பாசனத்துக்கு நீர் திறப்பு
ADDED : நவ 21, 2026 04:25 AM
புன்செய்புளியம்பட்டி:பவானிசாகர் அணையில் இருந்து, காளிங்கராயன் பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
பவானிசாகர்
அணை, 105 அடி உயரம், 32.8 டி.எம்.சி., கொள்ளளவு கொண்டது.
அணை மூலம்
ஈரோடு, திருப்பூர் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் உள்ள, 2 லட்சத்து, 47
ஆயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன. பவானிசாகர்
அணையில் இருந்து, காளிங்கராயன் பாசனத்திற்கு நீர் திறக்க விவசாயிகள்
விடுத்த கோரிக்கையை தொடர்ந்து, இரண்டாம் போக பாசனத்துக்கு நவ., 20ம்
தேதி தண்ணீர் திறக்க தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டது.அதன்படி
அணையில் இருந்து, காளிங்கராயன் பாசனத்தில் உள்ள, 15 ஆயிரத்து, 743
ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் வகையில், நேற்று முதல், 2027 ஏப்., 3ம்
தேதி வரை, 5.8 டி.எம்.சி.,க்கு மிகாமல், 135 நாட்களுக்கு காளிங்கராயன்
வாய்க்காலில் தண்ணீர் திறக்குமாறு தமிழக அரசு உத்தரவிட்டதை
தொடர்ந்து, நேற்று அணையில் இருந்து முதல் கட்டமாக, 200 கன அடி தண்ணீர்
திறக்கப்பட்டது. நேற்றைய நிலவரப்படி பவானிசாகர் அணை நீர்மட்டம்,
79.11 அடியாகவும், நீர் இருப்பு, 15.2 டி.எம்.சி.,யாகவும் உள்ளது.