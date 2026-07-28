/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ குடியிருப்பு பகுதியில் ரசாயன சேமிப்பு கிடங்குக்கு எதிர்ப்பு
குடியிருப்பு பகுதியில் ரசாயன சேமிப்பு கிடங்குக்கு எதிர்ப்பு
குடியிருப்பு பகுதியில் ரசாயன சேமிப்பு கிடங்குக்கு எதிர்ப்பு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:29 AM
அ நிறம் | அளவு
ஈரோடு; பெருந்துறை தாலுகா கருமாண்டிசெல்லிபா-ளையம், பவானி சாலை, பெரியார் நகர், நாரா-யணா லேஅவுட் குடியிருப்போர், ஈரோடு கலெக்டர் கந்தசாமியிடம் மனு வழங்கி கூறிய-தாவது: எங்கள் குடியிருப்பு குதியில், ஆபத்தான ரசாயன பொருட்கள் சேமிப்பு கிடங்கு அமைக்கும் முயற்சியில் தனி நபர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
இவை ஆபத்தானது என்றும், அதற்கான பல்-வேறு பாதுகாப்பு முயற்சிகளும் மேற்கொள்வதை பார்த்தால் அச்சமாக உள்ளது. சுற்றுச்சூழல், மக்கள் பாதுகாப்பு கருதி, கெமிக்கல் சேமிப்பு குடோன் அமைப்பதை தவிர்க்க வேண்டும். இவ்-வாறு கூறினர்.