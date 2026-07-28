தனியார் பார், டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிர்ப்பு; கலெக்டரிடம் முறையீடு
தனியார் பார், டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிர்ப்பு; கலெக்டரிடம் முறையீடு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:35 AM
ஈரோடு; நம்பியூர் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மையம் சார்பில், தலைவர் பொன்னுசாமி, செயலர் லட்சுமணன் தலைமையில், ஈரோடு கலெக்டர் அலுவல-கத்தில், மனு வழங்கி கூறியதாவது: நம்பியூர் டவுன் பஞ்., கணேசபுரம், குமார் நகர், லக்கி நகர், சுபவேலன் நகர், அழகாபுரி மற்றும் சுற்றுப்பகு-தியில், 400க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்-கின்றனர்.
இங்கு தற்போது நவீனமான, 'காலை 11:00 முதல் இரவு 11:00' மணி வரை செயல்படும் தனியார் பார் அமைக்கும் பணி நடக்கிறது. இவ்விடத்தில் பார் அமைந்தால், பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு பாது-காப்பற்ற சூழல் ஏற்படும். கோவில், பஸ் ஸ்டாப், திருமண மண்டபம் உள்ளன. தனியார் பார் அமைக்க அனுமதிக்கக்கூடாது. இவ்வாறு தெரி-வித்துள்ளனர்.இதேபோல் பவானி தாலுகா குறிச்சி கிராம மக்கள் வழங்கி மனுவில் கூறியதாவது:
சித்தார் - குறிச்சி சாலையில் சின்னகுரும்பபா-ளையம் வாய்க்கால் மேட்டில் டாஸ்மாக் கடை எண்: 3811 அமைந்துள்ளது. இக்கடையை அகற்-றக்கோரி மூன்று முறை மறியல், பிற போராட்டம் நடந்தது.
அதிகாரிகள் கடையை அகற்றுவதாக உறுதிய-ளித்து இதுவரை அகற்றவில்லை. அக்கடையை அகற்ற வேண்டும். அல்லது மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்துவோம். இவ்வாறு தெரிவித்-துள்ளனர்.