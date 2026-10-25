பேப்பர் கோன் தயாரிப்பாளர் தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை

ADDED : அக் 03, 2026 05:50 AM
ஈரோடு:தி
இன்டஸ்டிரியல் பேப்பர் கோன்ஸ் மற்றும் டியூப் உற்பத்தியாளர் சங்க
கூட்டம் தலைவர் சங்கரநாராயணன் தலைமையில் ஈரோட்டில் நடந்தது.
செயலர்
குப்புசாமி, பொருளாளர் சிவகுமார் உட்பட பலர் பேசினர். நுால் கோன்
மற்றும் டியூப் தயாரிக்க தேவைப்படும் மூலப்பொருட்களான பழைய அட்டை
பெட்டி, பழைய கோன்கள் விலை பல மடங்கு உயர்ந்துள்ளது.
வெளிநாடுகளில்
இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பழைய அட்டை பெட்டிகளின் விலையும்
உயர்ந்துள்ளது. விறகு, கெமிக்கல் விலை அதிகரித்துள்ளதால், கிராப்ட்
போர்டு விலை டன்னுக்கு, 4,000 ரூபாய் வரை உயர்த்திவிட்டனர். இதனால்
பேப்பர் கோன் விலையை உயர்த்தி விற்பனை செய்ய வேண்டிய நிலை
ஏற்பட்டுள்ளது.
கிராப்ட் போர்டு விலையை குறைக்க அரசு நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டும். இல்லையேல் தொழிலை நம்பி உள்ள ஆயிரக்கணக்கான
தொழிலாளர்கள் பாதிப்படைவார்கள் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றினர்.