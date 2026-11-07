/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ரயில் நிலையத்தில் தற்காலிக 'ஷெட்' வெயிலில் வாடிய பயணிகள் மகிழ்ச்சி
ரயில் நிலையத்தில் தற்காலிக 'ஷெட்' வெயிலில் வாடிய பயணிகள் மகிழ்ச்சி
ரயில் நிலையத்தில் தற்காலிக 'ஷெட்' வெயிலில் வாடிய பயணிகள் மகிழ்ச்சி
ADDED : நவ 06, 2026 05:25 AM
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ஈரோடு,:ஈரோடு ரயில் நிலையத்தில், 52 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் மேம்பாட்டு பணி நடந்து வருகிறது. இதில்
நிலையத்தின் முன்புற பகுதியில் பிரமாண்டமாக இருந்த பயணிகள்
காத்திருப்பு அறை இடித்து அகற்றப்பட்டது. இதனால் ரயிலுக்காக
காத்திருக்கும் பயணிகள் வெயில், மழை பாதிப்புடன் காத்திருக்க
வேண்டிய நிலை இருந்தது.
இதுகுறித்து ரயில்வே அதிகாரிகளுக்கு
புகார் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்காலிக ஷெட்
அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதை பயணிகள் காத்திருப்பு அறையாக பயன்படுத்த
துவங்கி உள்ளனர். இங்கு ஸ்பீக்கரும் பொருத்தப்பட்டு, ரயில் வருகை
குறித்த விபரம் தெரிவிக்கப்படுவதால், பயணிகள் மகிழ்ச்சி
அடைந்துள்ளனர்.