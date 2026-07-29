/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ காப்பீடு திட்ட குறைபாடு ஓய்வூதியர் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:23 AM
அ நிறம் | அளவு
ஈரோடு; தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து துறை ஓய்வூதியர் சங்கம் சார்பில், ஈரோடு மாவட்ட தலைவர் பன்-னீர்செல்வம் தலைமையில், ஈரோடு தாலுகா அலுவலக வளாகத்தில், ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
மாவட்ட நிர்வாகிகள் சீனிவாசன், பிரசன்னா முன்னிலை வகித்தனர்.தமிழக அரசு மருத்துவ காப்பீடு திட்டத்தில் கடந்த ஜூலை, 1 முதல், 4 ஆண்டுகளுக்கு செயல்படுத்துவதாக வெளியான அரசாணையில், ஓய்வூதியர் முழுமையாக ஏற்கும் வகையில் அமையவில்லை. ஒவ்வொரு மாதமும் பிரீமிய தொகை, 644 ரூபாய் பிடித்தம் செய்வது ஏற்புடை-யதல்ல. அனைத்து சிகிச்சையும், அனைத்து அனுமதிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளிலும் பெறும் வகையில், முரண்பாடுகளை நீக்கி வெளி-யிட வலியுறுத்தி, ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.