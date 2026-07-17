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ஓய்வு பெறும் நாளில் பணபலன் போக்குவரத்து ஓய்வூதியர் ஆசை
ஓய்வு பெறும் நாளில் பணபலன் போக்குவரத்து ஓய்வூதியர் ஆசை
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:16 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு, சென்னிமலை சாலையில் உள்ள அரசு போக்குவரத்து கழக மண்டல அலுவலகம் முன், தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழக ஓய்வு பெற்றோர் நல அமைப்பு - சி.ஐ.டி.யு., சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர்.
மாவட்ட துணை தலைவர் முருகையா தலைமை வகித்தார். அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற அன்றே, தொழிலாளிக்கு கிடைக்க வேண்டிய பணப்பலன்களை உடன் வழங்க வேண்டும். ஏப்., - மே, ஜூன் மாதங்களில் ஓய்வு பெற்ற தொழிலாளர்களுக்கு பணப்பலன்களை தாமதம் இன்றி வழங்கிட வேண்டும்.
அனைவருக்கும் மருத்துவ காப்பீடு முறையை உடன் உருவாக்க வேண்டும். கடந்த, 2003 க்கு பின் பணியில் சேர்ந்தவர்களுக்கு பென்ஷன், குறைந்த பட்ச பென்ஷன், 7,820 ரூபாய் வழங்க வேண்டும். வாரிசுக்கு வேலை வழங்க வலியுறுத்தினர்.