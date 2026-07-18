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அந்தியூர் யூனியனில் முடியாத சாலைப்பணியால் மக்கள் அவதி

அந்தியூர் யூனியனில் முடியாத சாலைப்பணியால் மக்கள் அவதி

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:20 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:20 AM

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அந்தியூர்:அந்தியூர் யூனியன் புதுமஞ்சாலநாயக்கனுார் முதல் வெள்ளையம்பாளையம் வரை, 3 கி.மீ., துாரத்துக்கு தார்ச்சாலை அமைக்க தி.மு.க., ஆட்சியில் டெண்டர் விடப்பட்டு, கடந்த பிப்., மாதம் பணி தொடங்கியது. சாலையின் மேற்பகுதி கொத்தி எடுக்கப்பட்ட நிலையில், சட்டசபை தேர்தல் அறிவிப்பால் நிறுத்தப்பட்ட பணி, புதிய அரசு பொறுப்பேற்று இரண்டு மாதம் நிறைவடைந்தும் தொடங்காததால், மக்கள் அவதிக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

இதனால் டூவீலர்களில் வேலைக்கு செல்வோர், சைக்கிளில் பள்ளி செல்லும் மாணவர்கள் சிரமத்துக்கு ஆளாகியுள்ளனர். சாலைப் பணியை விரைந்து முடிக்க மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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