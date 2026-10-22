15 முறை கலெக்டரிடம் மனு தந்தும் பலனில்லை பட்டா கோரும் மக்கள் விரக்தி
15 முறை கலெக்டரிடம் மனு தந்தும் பலனில்லை பட்டா கோரும் மக்கள் விரக்தி
ADDED : செப் 29, 2026 05:22 AM
ஈரோடு; பெருந்துறை தாலுகா கவுண்டச்சிபாளையம், வள்ளிபுரத்தான்பாளையத்தை சேர்ந்த மக்கள், ஈரோடு கலெக்டர்
கந்தசாமியிடம் நேற்று மனு வழங்கி கூறியதாவது:வள்ளிபுரத்தான்பாளையம் பகுதியில், 35 ஆண்-டாக, 80க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்-கிறோம். இங்குள்ள, 1.5 ஏக்கரில் நத்தம் புறம்-போக்கும், 2.32 ஏக்கரில் மற்றொரு புறம்போக்கு நிலமும் உள்ளது. அவ்விடத்தில் வசிக்க இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்க தொடர்ந்து மனு வழங்கி வருகிறோம்.
ஆனால் இதே இடத்தை சில தனி நபர்கள், கட்சி-யினர் ஆக்கிரமித்து கட்டடம் கட்டி வருகின்றனர். மாவட்ட நிர்வாகம் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, எங்களுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்க வேண்டும். இக்கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, 15 முறை கலெக்டரிடம், இரண்டு முறை முதல்-வரின் தனிப்பிரிவுக்கு மனு அனுப்பியும் பல-னில்லை. எனவே எங்கள் வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஆதார் அட்டையை ஒப்படைக்கிறோம். இவ்வாறு கூறினர். வழக்கம்போல் விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பதில் கூறி அதி-காரிகள் அனுப்பி வைத்தனர்.