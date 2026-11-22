சிப்காட் கழிவுநீரால் குளங்கள் மாசு எம்.எல்.ஏ.,விடம் மனு அளித்த மக்கள்
சிப்காட் கழிவுநீரால் குளங்கள் மாசு எம்.எல்.ஏ.,விடம் மனு அளித்த மக்கள்
ADDED : நவ 21, 2026 04:23 AM
சென்னிமலை:பெருந்துறை
சிப்காட் வளாகத்தில் உள்ள சிவப்பு மற்றும் ஆரஞ்சு வகை ஆலைகளில் இருந்து
சுத்திகரிக்கப்படாத ரசாயன கழிவுநீர் வெளியேற்றப்படுவதால்,
அப்பகுதி நீர்நிலைகள் கடுமையாக மாசடைந்துள்ளன. கடந்த இரண்டு
ஆண்டுகளாக கட்டுப்பாட்டில் இருந்த கழிவுநீர் வெளியேற்றம், கடந்த ஒரு
மாதமாக மீண்டும் அதிகரித்துள்ளது.
இதனால், 4,000 டி.டி.எஸ்., அளவு
கொண்ட நச்சு கழிவுநீர், ஓடையக்காட்டூர் குளம் மற்றும் கண்ணைக்காட்டு
குட்டையை நிரப்பி, தற்போது பாலதொழுவு குளத்திலும் கலந்து வருகிறது.
இதனால், ஆத்திரமடைந்த பாலதொழுவு, புதுப்பாளையம், ஓட்டப்பறை,
முகாசி பிடாரியூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்களை சேர்ந்த
பொதுமக்களும், போராட்ட குழுவினரும் நேற்று சென்னிமலை யூனியன்
அலுவலகத்தில், காங்கேயம் தொகுதி அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., நடராஜை
சந்தித்து மனு அளித்தனர். மனுவை பெற்றுக்கொண்ட எம்.எல்.ஏ., நடராஜ்,
உடனடியாக சிப்காட் திட்ட அதிகாரி மற்றும் மாசுக்கட்டுப்பாடு வாரிய
அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு, கழிவுநீர் வெளியேற்றத்தை தடுக்க
உத்தரவிட்டார். மேலும், உரிய நடவடிக்கை எடுக்க தவறினால், மக்களை
திரட்டி நானே முன்னின்று போராட்டம் நடத்துவேன் என, மனு அளிக்க வந்தவர்
களிடம் உறுதியளித்தார்.