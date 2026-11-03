தீபாவளிக்கு ஆடை வாங்க குவிந்த மக்கள்

ADDED : நவ 02, 2026 06:05 AM
ஈரோடு:தீபாவளி பண்டிகை வரும், 8ம் தேதி கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில், புத்தாடைகள் எடுக்க, மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த மக்கள், ஈரோடு மாநகருக்கு நேற்று காலை முதலே வரத்
தொடங்கினர். நேரம் செல்ல செல்ல கூட்டம் அதிகரித்தது.
வெயில் தாக்கம் குறைந்த நிலையில், மாலையில் கூட்டம் அலைமோத தொடங்கியது. இதனால் பன்னீர்செல்வம் பார்க், மணிக்கூண்டு, ஈஸ்வரன் கோவில் வீதி, ஆர்.கே.வி.ரோடு, டி.வி.எஸ்.வீதி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது. சாலையோர தற்காலிக கடைகளிலும் கூட்டம் மொய்த்தது. நடந்து செல்வதே சவாலான நிலையில், டூவீலர் மற்றும் வாகனங்களில் செல்வோர், மாற்றுப்பாதைக்கு மாறினர்.
களை கட்டிய'சண்டே' மார்க்கெட்
ஈரோடு மணிக்கூண்டு பகுதியில் வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை, 6:00 மணி முதல், 10:00 மணி வரை சண்டே மார்க்கெட் செயல்படுகிறது. இங்கு மகளிர், குழந்தைகளுக்கான பல்வேறு ஜவுளி ரகங்கள், செருப்புகள், பைகள், வீட்டு உபயோக பொருட்கள், மொபைல் உதிரிபாகங்களும் விற்பனைக்கு குவிக்கப்படுகிறது.
பொருட்கள் அனைத்தும், 100 ரூபாய் முதல் 400 ரூபாய் வரை மட்டுமே விலை என்பதால், நடுத்தர குடும்பத்தினர் அதிகம் வருகின்றனர். தீபாவளி பண்டிகை நெருங்கும் நிலையில், சண்டே மார்க்கெட்டில் நேற்று விடியற்காலை முதலே கூட்டம் வரத் தொடங்கியது. நேரம் செல்லச்செல்ல கூட்டம் அதிகரித்தது.