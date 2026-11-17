/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/குடிநீருக்கு தவிக்கும் காமராஜபுரம் மக்கள்
ADDED : நவ 16, 2026 06:39 AM
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அருகே அக்கரை கொடிவேரி பஞ்., காமராஜபுரத்தில், 300க்கும் மேற்பட்ட
குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். இவர்களுக்காக, 60 ஆயிரம் லிட்டர்
கொள்ளளவில் மூன்று தண்ணீர் தொட்டி, 30 ஆயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவில்
ஒரு தண்ணீர் தொட்டி கட்டப்பட்டுள்ளது. மங்களாபுரத்தில் ஓடும்
பவானி ஆற்றில் இருந்து குழாய் மூலம், கொடிவேரி அணை பிரிவு வழியாக
தண்ணீர் கொண்டு செல்லப்படுகிறது.
அப்பகுதியில் தனியார்
ஒருவர், சில நாட்களுக்கு முன் குழாய் பதிக்க குழி தோண்டியபோது,
குடிநீர் இணைப்புக்கான குழாய் அனைத்தும் உடைந்தது. இதனால்
காமராஜபுரம் கிராம மக்கள், மூன்று நாட்களாக தாகம் தணிக்க
தண்ணீரின்றி அவதியுறுகின்றனர். பஞ்சாயத்து மற்றும் குடிநீர்
வடிகால் வாரியத்தினர், சீரமைப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.