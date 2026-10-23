நீர்வழிப்பாதையில் கழிவை கொட்டி அட்டூழியம் வாகனத்தை சிறைபிடித்து பாடம் புகட்டிய மக்கள்
நீர்வழிப்பாதையில் கழிவை கொட்டி அட்டூழியம் வாகனத்தை சிறைபிடித்து பாடம் புகட்டிய மக்கள்
ADDED : செப் 30, 2026 05:28 AM
புன்செய்புளியம்பட்டி; புன்செய் புளியம்பட்டி அடுத்த தேசிபாளையம் பஞ்., புங்கம்பள்ளி பாலம் அருகே, நீர்வழிப் பாதையில் வாகனத்தில் ஏற்றி வந்து மூட்டை மூட்டையாக கழிவுகளை நேற்று கொட்டியுள்-ளனர்.
இதைக்கண்ட மக்கள் வாகனத்தை சிறை பிடித்து கழிவுகளை கொட்ட எதிர்ப்பு தெரிவித்து கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். வாகனத்தில் வந்த ஊழியர்களோ, பஞ்., நிர்வாகத்தில் கூறி-விட்டோம். அவர்கள் தான் கொட்டச் சொன்-னார்கள் என தெரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து பஞ்., அலுவலகத்துக்கு மக்கள் தகவல் தெரிவிக்-கவே, பஞ்., அலுவலர்கள் சென்று விசாரித்தனர். இதில் புங்கம்பள்ளியில் செயல்படும் சலோனா காட்டன் மில் சேகரமான கழிவை வாகனத்தில் ஏற்றி வந்து ஊழியர்கள் கொட்டியது தெரிய வந்-தது. மக்களின் எதிர்ப்பால் கழிவை வாகனத்தி-லேயே ஏற்றிசெல்வதாக ஊழியர்கள் கூறியதால் வாகனத்தை மக்கள் விடுவித்தனர். அதை தொடர்ந்து கழிவுகளை மீண்டும் அள்ளிப்போட்டு வாகனம் புறப்பட்டு சென்றது.