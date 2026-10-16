மாநகராட்சி திட்டப்பணியால் அவதி கவுன்சிலருடன் மக்கள் முறையீடு
மாநகராட்சி திட்டப்பணியால் அவதி கவுன்சிலருடன் மக்கள் முறையீடு
ADDED : அக் 16, 2026 06:50 AM
ஈரோடு:ஈரோடு மாநகராட்சி ஐந்தா-வது வார்டு கவுன்சிலர் கவுசல்யா தலைமையிலான மக்கள், மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் மனு அளித்து கூறியதாவது:
எங்கள் வார்டுக்கு உட்பட்ட எல்லப்பாளையம் அடுத்த ஸ்ரீசெல்லியம்மன் நகர் பகுதியில் சாக்கடை, சாலை அமைக்கும் பணி, எட்டு மாதத்துக்கு முன் துவங்கப்பட்டது.
இதற்காக வீட்டு வாசல்படி இடிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது வரை பணி நிறைவு பெறாமல் உள்ளது.
இதனால் குடியிருப்புவாசிகள் வீட்டுற்குள் செல்வதே சிரமமாக உள்ளது. இதேபோல் தொங்கப்பாளையத்தில் தார்ச்சாலை அமைக்கும் பணி முழுமை பெறாமல் உள்ளது. ஜல்லி மட்டும் போட்டு வைத்துள்ளதால் டூவீலரில் செல்வோர் தடுமாறி விழுகின்றனர்.
இது தொடர்பாக கவுன்சிலர் கூட்டத்தில் முறையிட்டும் அதிகாரிகள் எட்டிக்கூட பார்க்கவில்லை. திட்டப்பணிகளை விரைந்து முடிக்க மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு கூறினர்.