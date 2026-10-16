/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/மயானத்தை வயலாக மாற்ற முயற்சி பட்டியலின மக்கள் மனு
ADDED : அக் 16, 2026 06:48 AM
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அந்தியூர், :அந்தியூர் தாசில்தார் சக்திவேலிடம், அம்மாபேட்டை அருகேயுள்ள செல்லிகவுண்டனுார் மக்கள், நேற்று மனு கொடுத்தனர். அதன் விபரம்:
பவானி தாலுகா குறிச்சி ஊராட்சி செல்லிகவுண்டனுாரில், 50க்கும் மேற்பட்ட பட்டியலின குடும்பத்தினர் வசிக்கிறோம். எங்களுக்கு அந்தியூர் தாலுகா பூதப்பாடி ஊராட்சியில், 118/3-சர்வே எண்ணில், 20 சென்ட் மயானம் உள்ளது. நுாறாண்டுகளாக மயானமாக பயன்படுத்தி வருகிறோம்.
கடந்த, 2004ல் அரசு செலவில் தகனமேடை அமைக்கப்பட்டது. அப்பகுதிவிவசாயி ஒருவர், மயானப்பகுதி தனக்கு சொந்தமானது எனக்கூறி, சமாதியை அழித்து வயலாக மாற்ற முயற்சிக்கிறார். மயானத்தை அளவீடு செய்து, ஆக்கிரமிப்பு செய்ய முயலும் விவசாயி மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் தெரிவித்துள்ளனர்.