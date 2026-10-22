நவோதயா வித்யாலயா பள்ளிக்கு இடம் கேட்டு மனு

ADDED : அக் 13, 2026 06:09 AM
ஈரோடு: மொடக்குறிச்சி பா.ஜ., முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., சரஸ்வதி தலைமையிலானவர்கள், ஈரோடு கலெக்டர் அலுவலகத்தில், மனு வழங்கி கூறிய-தாவது:
மாவட்டத்தில் ஜவஹர் நவோதயா வித்யாலயா பள்ளி அமைக்கப்படுவதன் மூலம் கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு தரமான கல்வி கிடைக்கும். உச்-சநீதிமன்ற வழிகாட்டுதல்படி ஜவஹர் நவோதயா வித்யாலயா பள்ளி அமைக்க பொருத்தமான இடத்தை கண்டறிந்து, சம்மந்தப்பட்ட அரசு துறைகள் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு கூறினர்.இரு டாஸ்மாக் கடைகளை
அகற்றக்கோரி முறையீடு
ஈரோடு, அக். 13
புன்செய் புளியம்பட்டி வடக்கு காந்திபுரத்தை சேர்ந்த மக்கள், ஈரோடு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு வழங்கி கூறியதாவது:
புன்செய் புளியம்பட்டி - பவானிசாகர் மெயின் ரோட்டில் உள்ள வடக்கு காந்திபுரத்தில், இரு டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்படுகின்றன. கடையில் மது வாங்குவோர் பிரதான சாலையில் அமர்ந்து குடித்துவிட்டு, மது பாட்டில், மீதி உணவு-பொருட்களை சாலையிலும், சாலை ஓரங்க-ளிலும் வீசி செல்கின்றனர். போதையில் செல்-வோரால் பிறர் விபத்தில் சிக்குகின்றனர். அவ்வி-டத்தில் செயல்படும் இரு கடைகளையும் அகற்ற வேண்டும். இவ்வாறு கூறினர்.