தாயுமானவர் திட்டத்தை ரத்து செய்ய கோரி மனு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 04:21 AM
ஈரோடு; தமிழ்நாடு மாநில தொடக்க கூட்டுறவு வங்கி அனைத்து பணியாளர் சங்க மாவட்ட செயலர் மாரிமுத்து தலைமையில், கலெக்டர் அலுவல-கத்தில் வழங்கிய மனுவில் கூறியதாவது:
ரேஷன் கடைகளில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் தாயுமானவர் திட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். தொடரும் பட்சத்தில் குறைபாடுக-ளையாவது நீக்க வேண்டும். நடக்க இயலாத, வயோதிகர்கள், நோயாளிகள், மாற்றுத்திறனாளி-களை மட்டும் சேர்க்க வேண்டும்.ஒரு ரேஷன் கார்டில் தாயுமானவர் திட்ட பய-னாளி தவிர, மற்றவர்கள் இருந்தால் அவர்களிடம் பொருளை ஒப்படைக்கலாம். பெரும்பாலான பய-னாளிகளுக்கு இயந்திரத்தில் கைரேகை, கருவிழி சரியாக விழாததால் அதை ரத்து செய்ய வேண்டும்.
இத்திட்டத்தில் வண்டி வாடகை, பொருள் ஏற்று, இறக்கு கூலி உள்ளிட்ட செலவினங்களுக்கான தொகையை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும். பயனா-ளிகள் நலன் கருதி, ஒவ்வொரு மாதமும், ஒரே தேதியில் வினியோகம் செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு கூறினர்.