/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ கைத்தறி ரக சட்டத்தை மறு ஆய்வு கோரி மனு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:38 AM
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ஈரோடு; ஈரோடு கிளாத் மெர்ச்சன்ட்ஸ் அசோசியேசன் சார்பில், கைத்தறி, துணிநுால் மற்றும் ஜவுளித்-துறை அமைச்சர் விஜய் பாலாஜியிடம் அளித்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது: ஈரோடு, பள்ளிபா-ளையம், குமாரபாளையம், கரூர் உள்ளிட்ட பகுதி-களில் செயல்படும் ஜவுளி தொழிற்சாலைகளின் சாய நீரை, 100 சதவீதம் சுத்தம் செய்து மீண்டும் உபயோகப்படுத்தும் வசதி இல்லை.
புதிய அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் பொது சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைத்து, தொழில் வளத்தை பாது-காக்க வேண்டும். கைத்தறி ரக சட்டத்தை மறு ஆய்வு செய்து பவர்லுாம் நெசவாளர்களின் வாழ்-வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் விதமாக புதிய சட்டம் கொண்டுவர வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் தெரிவித்துள்ளனர்.