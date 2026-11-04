பூனாச்சியில் மூடப்பட்ட ஆலையை திறக்க வலியுறுத்தி மனு
பூனாச்சியில் மூடப்பட்ட ஆலையை திறக்க வலியுறுத்தி மனு
ADDED : நவ 03, 2026 06:03 AM
ஈரோடு; ஈரோடு கலெக்டர் அலுவலகத்தில், நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள், நேற்று மனு வழங்கி கூறியதாவது: ஈரோடு மாவட்டம், அந்தியூர் தாலுகா, அம்மாபேட்டை பூனாச்சியில், 'ஸ்பேக் ஸ்டார்ச் புராடெக்ட்ஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட்' நிறுவனம் செயல்படுகிறது. இங்கு தினமும், 400 டன் மரவள்ளி கிழங்கு, 300 டன் மக்காசோளத்தை மூலப்பொருளாக வைத்து ஸ்டார்ச், எத்தனால் தயாரிப்பில் ஈடுபடுகிறது.
ஈரோடு மற்றும் சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த விவசாயிகளான நாங்கள், பல ஆண்டாக சேலம், நாமக்கல் மாவட்ட சேகோ ஆலை, ஸ்டார்ச் உற்பத்தி ஆலைகளுக்கு இவற்றை வழங்கி வந்தோம்.அந்த ஆலைகள் எங்களிடம் நேரடியாக வாங்காமல், இடைத்தரகர்கள் மூலம் வாங்குவதால், எங்களுக்கு கமிஷன் தொகை, லாரியில் கொண்டு செல்வதற்கான போக்குவரத்து செலவு பொருளாதார இழப்பாக இருந்தது. ஸ்பேக் ஆலை வந்தபின், நேரடியாக விற்பனை செய்வதால் இடைத்தரகர் கமிஷன் இல்லை. போக்குவரத்து செலவு, எடைமேடை செலவு இல்லை. எடை போட்ட குறைந்த நேரத்தில் தொகை வழங்கப்படுவதால் விவசாயிகள் பயன் பெற்றனர்.
இங்கு மக்காசோளத்தை மழைக்காலங்களில் உலர வைக்க உலர் களம், ஆட்கள், குடோன் வசதியும், ஈரப்பதம் பார்க்காமல் கொள்முதல் செய்வதாலும், மரவள்ளி கிழங்குக்கு 'பாயிண்ட்' பார்க்காமல் விலை வைப்பதால் லாபம் கிடைக்கும். தற்போது மக்காசோளம், மரவள்ளி கிழங்கு சீசன் துவங்குவதால், மூடப்பட்ட இந்த ஆலையை திறக்க வேண்டும். இவ்வாறு கூறினர்.
தொடர்ந்து சிறிது நேரம் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.