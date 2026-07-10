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வரட்டுப்பள்ளம் அணையில் வண்டல் அள்ள அனுமதி தாசில்தாரிடம் மனு

வரட்டுப்பள்ளம் அணையில் வண்டல் அள்ள அனுமதி தாசில்தாரிடம் மனு

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:47 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:47 AM

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அந்தியூர்:அந்தியூரை அடுத்த வரட்டுப்பள்ளம் அணையிலிருந்து வண்டல் மண் எடுக்க அனுமதி கேட்டு, அந்தியூர் தாசில்தார் சக்திவேலிடம், விவசாயிகள் நேற்று மனு அளித்தனர்.

இதுகுறித்து விவசாயிகள் கூறியதாவது; கடந்த, 2013ல் வரட்டுப்பள்ளம் அணையில் மண் அள்ள அனுமதியளிக்கப்பட்டதால், விவசாய நிலங்களுக்கு பயன்படுத்தி பயன் பெற்றோம். மண் அள்ளி 12 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில், திட்டு திட்டாக வண்டல் மண் காணப்படுகிறது.கோடை காலங்களில் நீர் குடிக்க வரும் யானைகள் சேற்றில் புதையும் அபாயத்தில் இருந்து தப்பிக்கவும், அதிகளவு தண்ணீரை தேக்கி வைக்கவும், விவசாயிகளின் நலன் காக்கவும், மண் அள்ளுவதற்கு அரசு அனுமதியளிக்க வேணடும். இதனால் விவசாயத்தை நம்பியுள்ள ஆயிரக்கணக்கான அந்தியூர் சுற்று வட்டார விவசாயிகள் பயன் பெறுவர். இவ்வாறு கூறினர். தற்போது அணையில், 24 மில்லியன் கன அடி தண்ணீர் உள்ளது.

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