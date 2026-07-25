/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/27ல் பி.எப்., குறைதீர் கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:58 AM
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ஈரோடு:ஈரோட்டை
அடுத்த நசியனுார், கந்தம்பாளையம், 'ஈரோடு ஆலைமலைஸ் டொயோட்டா
நிறுவனத்தில்' தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி நிறுவனம் மற்றும்
இ.எஸ்.ஐ.சி., சார்பில், பி.எப்., குறைதீர் கூட்டம் வரும், 27ல் நடக்க
உள்ளது.
வருங்கால வைப்பு நிதி அலுவலக அமலாக்க மற்றும் மாவட்ட
நோடல் அதிகாரி ராஜா தலைமை வகிக்கிறார். அன்று காலை, 9:30 முதல் மதியம்,
1:00 மணி வரை சந்தாதாரர்களுக்கும், மதியம், 2:00 முதல் மாலை, 5:30 மணி
வரை தொழிலதிபர்கள், புதிதாக நிறுவப்பட்ட நிறுவனம்,
தொழிற்சங்கத்தினருக்கும் நேரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
வருங்கால
வைப்பு நிதி, தொழிலாளர் காப்பீடு தொடர்பான குறைகளை தெரிவிக்க
விரும்பும் உறுப்பினர்கள், தொழிலதிபர்கள், தொழிற்சங்க
பிரதிநிதிகளும் பங்கேற்கலாம்.