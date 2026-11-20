கருங்கல்பாளையம் மாரியம்மன் கோவிலில் கம்பம் நடும் விழா
கருங்கல்பாளையம் மாரியம்மன் கோவிலில் கம்பம் நடும் விழா
ADDED : நவ 20, 2026 03:51 AM
ஈரோடு:ஈரோடு
கருங்கல்பாளையத்தில் பெரிய மாரியம்மன், சின்ன மாரியம்மன் கோவில்
குண்டம் மற்றும் தேர்த்திருவிழா கடந்த, 17ம் தேதி கணபதி, கோ பூஜையுடன்
துவங்கியது. அன்று இரவு பூச்சாட்டப்பட்டு அம்மனுக்கு சிறப்பு
வழிபாடு நடந்து வருகிறது. விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றான
கம்பம் நடும் விழா நேற்றிரவு நடைபெற்றது. முன்னதாக பெரிய
மாரியம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனை நடந்தன. பின்னர் தங்கம்,
வெள்ளி கவச அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்த அம்மனை பக்தர்கள் தரிசனம்
செய்தனர்.
இரண்டு கம்பங்கள் சிறப்பு பூஜையுடன், ஊர்வலமாக எடுத்து
வரப்பட்டு கோவில் முன்பாக நடப்பட்டது. பின்னர் ஏராளமான பக்தர்கள்
கம்பத்திற்கு பால், புனிதநீர் ஊற்றி அம்மனை தரிசனம் செய்தனர். வரும்.
29ல் குண்டம் இறங்குதல், தேர்வடம் பிடித்தல், டிச.,1ல், பொங்கல் விழா,
டிச.,2ல், கம்பம் பிடுங்குதல், மறுநாள் மஞ்சள் நீராட்டு விழா, சுவாமி
திருவீதி உலா, 4ம் தேதி மறுபூஜையுடன் விழா நிறைவு பெறுகிறது.