அமைச்சரின் அலுவலகம் அமைக்க திட்டம் மாநகராட்சி கூட்டத்தில் ரத்தானது தீர்மானம்
அமைச்சரின் அலுவலகம் அமைக்க திட்டம் மாநகராட்சி கூட்டத்தில் ரத்தானது தீர்மானம்
ADDED : செப் 30, 2026 05:26 AM
ஈரோடு; ஈரோடு மாநகராட்சி கவுன்சிலர் உடனான சாதா-ரண கூட்டம் நேற்று நடந்தது. மேயர் நாகரத்-தினம் தலைமை வகித்தார். ஆணையர் அர்பித்-ஜெயின் முன்னிலை வகித்தார். கூட்டத்தில் அனுமதி மற்றும் பதிவு செய்வதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட, 63 தீர்மானங்களில், 61 நிறைவேற்றப்-பட்டது. 49வது தீர்மானம் ஒத்தி வைக்கப்பட்டது. 57வது தீர்மானம் ரத்து செய்யப்பட்டது.
கூட்டத்தில் கவுன்சிலர்கள் பேசியதாவது: துாய்மை பணியாளர்கள் வீடுகளில் குப்பை சேக-ரிப்பதில் சிக்கல் உள்ளது. நான்கு வகையாக குப்-பைகளை தரம் பிரிக்க கூறுவதால் குப்பை வண்டி வருவதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது. இதனால் மக்கள் குப்பையை ரோட்டோரம் வீசி செல்கின்-றனர். குப்பை பிரிப்பதில் மட்டுமே துாய்மை பணியாளர்கள் நாள் முழுவதும் வேலை செய்-வதால், வார்டுகளில் மற்ற பணிகள் பாதிக்கப்ப-டுகிறது. ஆட்களையும் அதிகரிப்பதில்லை. துாய்மை பணியாளர்களுக்கான பணி நேரத்தை முறைப்படுத்தி கூடுதல் ஆட்களை சேர்க்க வேண்டும். குப்பை தரம் பிரிக்கும் திட்டதுக்கு தனியாக ஆட்களை பணியமர்த்த வேண்டும்.
ஆணையர் அர்பித் ஜெயின்: தினமும் நான்கு வகையாக தரம் பிரித்து கொடுக்க வேண்டாம். இரண்டு வகையாக மட்டும் கொடுக்க வேண்டும். எலக்ட்ரிக் பொருட்கள் மட்டும் வாரம் ஒருமுறை புதன்கிழமை வாங்கப்படும். புதிய திட்டம் ஆரம்-பிக்கும் போது சில சிரமங்கள் ஏற்படுவது இயல்பு. மக்கள் தாங்களாகவே தரம் பிரித்துத்தர ஆரம்-பித்தவுடன் பணி சுலபமாகும். துாய்மை பணி-யாளர்களை அதிகப்படுத்துவது தொடர்பாக அர-சுக்கு பரிந்துரை கடிதம் அனுப்பப்படும்.
கவுன்சிலர்கள்: வார்டுகளில் சேகரிக்கும் குப்பை நாளுக்குநாள் அதிகரித்து மலைபோல் குவிகி-றது.
மாநகர நல அலுவலர் கவுரி சரவணன்: குப்-பையை சிமெண்ட் தொழிற்சாலைக்கும், மறுசு-ழற்சி நிலையங்களுக்கும் பிரித்து கொடுக்கப்-பட்டு வருகிறது. குப்பைகளை பிரித்து கொடுப்-பதால் தனியார் கம்பெனிகள் வாங்கி செல்கின்-றனர். வேஸ்ட் எனர்ஜி பெயரில், 200 மெட்ரிக் டன் குப்பை சேலத்திற்கு அனுப்பும் பணி நடக்கிறது. இவை நடைமுறைக்கு வந்தவுடன் குப்பை பிரச்னை தீர்ந்துவிடும்.
கவுன்சிலர்: சில நாட்களுக்கு முன் வார்டில் பணி-யாற்றிய துாய்மை பணியாளர், மேஸ்திரி மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. இதன் மீது போடப்பட்ட வழக்கு, நடவடிக்கை என்னவானது? தி.மு.க., ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட மக்களை தேடி மருத்துவம், மழைக்கால மருத்துவ முகாம் நிறுத்தப்பட்டதற்கான காரணத்தை தெரியப்ப-டுத்த வேண்டும். சத்தி ரோட்டில், 11 மதுக்கடை உள்ளது. துாங்கா நகரம் என்பதை போல் கனிரா-வுத்தர் குளம் பகுதியில், இரவு முழுவதும் மது விற்பனை நடக்கிறது.
அதிகாரிகள் பதில்: துாய்மை பணியாளர் மீதான தாக்குதல் சம்பவத்தில் உடனடியாக போலீசார் விசாரித்து, இரவுக்குள் வழக்குப்ப-திந்து மறுநாள் கைது நடவடிக்கை நடந்தது. மக்-களை தேடி மருத்துவம் திட்ட பணியாளருக்கு தினசரி பத்து முதல் இருவது வீடுகளுக்கு ஒதுக்-கீடு செய்து மருந்துகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆண்டுதேர்றும் அரசு உத்தரவு வந்த பிறகு மட்-டுமே மழைக்கால மருத்துவ முகாம் நடத்தப்-படும். மதுக்கடை மற்றும் இரவு நேரம் மது விற்-பனை குறித்து போலீசார் மூலம் விசாரித்து நட-வடிக்கை எடுக்கப்படும்.
அமைச்சர் அலுவலகத்துக்கு எதிர்ப்பு
முதலாவது மண்டல தலைவர் பழனிச்சாமி (தி.மு.க.,): வீரப்பன்சத்திரத்தில் உள்ள அலுவ-லகம் பேரூராட்சி, நகராட்சி மற்றும் மண்டல அலுவலகமாக செயல்பட்டது. தற்போது வரி-வசூல் மையம், மாநகராட்சி அதிகாரிகளின் அலு-வலகங்கள் அமைத்து பணியாற்றி வருகின்றனர். இதை கைத்தறி துறை அமைச்சரின் அலுவலக-மாக மாற்றி பொது நிதியில் இருந்து, 16 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்வதாக தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. நெரிக்கல் மேடு பகுதியில் பெரிய அளவில் உள்ள நுால் பதனிடுதம் ஆலையில் நிறைய இடமிருப்பதால் அங்கு அலு-வலகத்தை கட்ட அமைச்சர் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். தற்போது கொண்டுவரப்பட்ட தீர்மா-னத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றார். இதற்கு தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள் ஆதரவு தெரிவித்ததால் தீர்மானம் ரத்து செய்யப்பட்டது.
மழைக்காலத்துக்கு முன்பாக ஓடைகள் துார் வாரப்பட வேண்டும். ஊராட்சிக்கோட்டை குடிநீர் திட்டத்தில் விடுப்பட்ட பகுதிகளுக்கு இணைப்பு வழங்கி, சீரான குடிநீர் வினியோகம் செய்ய வேண்டும். திட்டப்பணிகளால் சேதமாக சாலை-களை செப்பணிட வேண்டும். குடியிருப்பு பகுதி-களில் பழுதான தெருவிளக்குகளை உடனடியாக சரிசெய்ய வேண்டும் என்றும் கவுன்சிலர்கள் வலியுறுத்தினர்.