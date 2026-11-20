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சிறுமியை திருமணம் செய்த வாலிபர் மீது போக்சோ பாய்ந்தது
சிறுமியை திருமணம் செய்த வாலிபர் மீது போக்சோ பாய்ந்தது
ADDED : நவ 20, 2026 03:52 AM
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ஈரோடுஈரோடு
மாவட்டம், பர்கூர், பிஜிலிபாளையம் அடுத்த துண்டம்தம்பாடியை
சேர்ந்தவர் மாதேசாமி, 23; தொழிலாளி. சத்தியமங்கலம் பகுதியை
சேர்ந்த, 15 வயது சிறுமியை காதலித்து திருமணம் செய்து, குடும்பம் நடத்தி
வந்தார்.
சிறுமி கர்ப்பமானார். தகவல் அறிந்த குழந்தைகள்
நலக்குழுவினர் சத்தியமங்கலம் அனைத்து மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில்
புகார் அளித்தனர். மாதேசாமி மீது போலீசார் போக்சோ மற்றும் குழந்தை
திருமண தடுப்பு சட்டம் ஆகிய 2 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து
விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.