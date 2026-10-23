விரட்டிச்சென்று காரை மடக்கிய போலீஸ்: தப்பிய 3 பேருக்கு வலை
விரட்டிச்சென்று காரை மடக்கிய போலீஸ்: தப்பிய 3 பேருக்கு வலை
ADDED : அக் 22, 2026 07:02 AM
ஈரோடு:ஈரோடு
தாலுகா போலீசார், நேற்று இரவு, 7:30 மணிக்கு, சோலார் பகுதியில் ரோந்து
சென்றனர். அப்போது சந்தேகப்படும்படி, மாருதி சுசூகி கார் வேகமாக
சென்றது.
காரை நிறுத்தும்படி, போலீசார், 'சைகை' காட்டினர்.
நிற்காமல் சென்றதால், போலீசார் பின் தொடர்ந்தனர். மொடக்குறிச்சி,
முத்துார், கொடுமுடி சென்று, மீண்டும் ஈரோடு நோக்கி கார்
திரும்பியது.
காரணம்பாளையம் ரயில்வே கேட் அருகே வந்தபோது, கேட்
மூடப்பட்டிருந்ததால், அங்கிருந்த தடுப்பு கம்பியில் மோதி, கார்
நின்றது. உடனே காரில் இருந்த, 3 பேர் இறங்கி ஓடிவிட்டனர்.
போலீசார்,
காரில் சோதனை செய்தபோது, கையுறை, கம்பி போன்ற உபகரணங்கள் இருந்தன.
திருவள்ளூர் மாவட்ட பதிவெண் கொண்ட கார் என தெரிந்தது. உடனே
மலையம்பாளையம் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அவர்கள்,
காரை பறிமுதல் செய்து, தப்பிய, 3 பேர் குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.