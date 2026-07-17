'வழிமாறிய வலி நிவாரணி மாத்திரை' மருந்து கடைகளில் போலீசார் சோதனை
'வழிமாறிய வலி நிவாரணி மாத்திரை' மருந்து கடைகளில் போலீசார் சோதனை
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:15 AM
ஈரோடு:ஈரோடு
மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் வலி நிவாரணி மாத்திரைகளை ஒரு
சிலர், போதைக்கு பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில்
வீரப்பன்சத்திரம் போலீஸ் எல்லைக்கு உட்பட்ட மருந்து கடைகளில் வலி
நிவாரணி மாத்திரை விற்பனை குறித்து, போலீசார் நேற்று சோதனை
மேற்கொண்டனர்.
டவுன் டி.எஸ்.பி. முத்துகுமார், இன்ஸ்பெக்டர்
சரவணன், மருந்தக ஆய்வாளர் ஆகியோர் இணைந்து வீரப்பன்சத்திரம்,
பெரியவலசு, மாணிக்கம்பாளையம், சூளை, நசியனுார் சாலையில் உள்ள
கடைகளில் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
வலி நிவாரணி மாத்திரைகள் வரத்து,
விற்பனை, மொத்தமாக வாங்கி சென்றது குறித்து பதிவேடுகளில் ஆய்வு
செய்தனர். வலி நிவாரணி மாத்திரைகளை டாக்டர் பரிந்துரையின்றி வழங்க
கூடாது. வலி நிவாரணி மாத்திரைகளை அடிக்கடி வாங்குவோர் குறித்து
போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.
வலி நிவாரணி
மாத்திரைகளை போதைக்காக பயன்படுத்துவோருக்கு விற்பது
கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும்
மருந்து கடைக்காரர்களிடம் போலீசார்
அறிவுறுத்தினர்.
சோதனையில் வில்லங்கமாக எதுவும் சிக்கவில்லை என்று போலீசார் தெரிவித்தனர்.
உடல்
வலி போக்கும் வலி நிவாரணி மாத்திரையை, ஒரு சில களவாணிகள், போதை
மாத்திரையாக தடம் மாற்றி புது பிசினஸ் தொடங்கியதால், உயிர் காக்கும்
மருந்து கடைகள் மீதும், காவல் துறை ஒரு கண் வைக்க வேண்டிய நிலை
ஏற்பட்டுள்ளது துரதிர்ஷ்டமே.