/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/டாஸ்மாக் ஊழியர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு
ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:49 AM
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ஈரோடு:சித்தோடு சூரியம்பாளையத்தில், ஈரோடு மாவட்ட டாஸ்மாக் மேலாளர் அலுவலகம் உள்ளது. பணி நிரந்தரம், ஊதிய உயர்வு, காலி பாட்டில் பெறுவது குறித்த கோரிக்கைகள் முன் வைத்து டாஸ்மாக் பணியாளர்கள், தமிழ்நாடு டாஸ்மாக் பணியாளர்கள் சங்க மாவட்ட செயலாளர் வேலுசாமி தலைமையில் நேற்று முன்தினம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட, 421 பேர் கைது செய்யப்பட்டு மாலையில் விடுவிக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில், 421 பேர் மீதும் சித்தோடு போலீசார் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக வழக்குப்பதிவு செய்ததாக தெரிவித்துள்ளனர்.