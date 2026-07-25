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/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ கரப்பான்பூச்சி கட்சியினர் கூடுவதாக தகவல் வ.உ.சி., பூங்காவில் போலீஸ் பாதுகாப்பு

கரப்பான்பூச்சி கட்சியினர் கூடுவதாக தகவல் வ.உ.சி., பூங்காவில் போலீஸ் பாதுகாப்பு

கரப்பான்பூச்சி கட்சியினர் கூடுவதாக தகவல் வ.உ.சி., பூங்காவில் போலீஸ் பாதுகாப்பு

ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:04 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:04 AM

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ஈரோடு;'நீட்' தேர்வை ரத்து செய்து, மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ராஜிமானா செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, தேசிய அளவில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர், அவர்களுக்கு ஆதரவாக கம்யூனிஸ்ட்கள், மாணவர் அமைப்பினர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். கடந்த காலத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின்போது, ஈரோடு வ.உ.சி., பூங்காவில் பல நுாறு பேர் கூடி போராட்டம் நடத்தினர்.

அதுபோல நேற்று காலை இளைஞர்கள், மாணவர்கள், அக்கட்சி ஆதரவாளர்கள் கூடுவதாக தகவல் வெளியானது.

இதனால் இன்ஸ்பெக்டர்கள் இளங்கோ, சரவணன் தலைமையில் போலீஸ் குவிக்கப்பட்டனர்.

அவ்வளாகத்தில் உள்ள காய்கறி மார்க்கெட், விளையாட்டு விடுதி, விளையாட்டு மைதானம், கோவில், அருங்காட்சியகம் செல்வோர் அனுமதிக்கப்பட்டனர். ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டோராக வந்த மாணவர்கள், இளைஞர்கள், பூங்காவுக்கு வந்த காதலர்களையும் போலீசார் திருப்பி அனுப்பி வைத்தனர். மதியத்துக்கு மேல் அப்பகுதிக்கு மாணவர்கள், இளைஞர்கள் வருகை குறைந்தது. ஆனாலும் போலீஸ் பாதுகாப்பு தொடர்கிறது.

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