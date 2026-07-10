அரசு வேலை ஆசை காட்டி மோசடி; போலீஸ் எச்சரிக்கை

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:38 AM
ஈரோடு:அரசு
வேலை வாங்கித் தருவதாக, தமிழகத்தில் வேறெங்கும் இல்லாத சூழலில்,
ஈரோடு மாவட்டத்தில்அஅதிகளவில் மோசடி நடந்து வருகிறது.
இதுகுறித்து மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் தேவி
கூறியதாவது:-
அரசு வேலை வாங்கித்தருவதாக தனி நபர்கள் ஏமாற்று
வேலைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். இதுதொடர்பாக பல முறை போலீஸ்
சார்பில் எச்சரிக்கை அளிக்கப்பட்டாலும், ஆசையால் ஏமாற்று
பேர்வழிகளின் வலையில் சிக்கி விடுகிறார்கள். குறிப்பாக மகன்,
மகளுக்கு வேலைக்காக ஆர்வம் காட்டும் பெற்றோர், அதிகம் குறி
வைக்கப்படுகின்றனர். அரசு தேர்வுக்கான பயிற்சி மையங்களில் பயிற்சி
பெறுபவர்களின் பட்டியலை சேகரித்து, அவர்களின் பெற்றோரிடமும் ஆசை
வார்த்தை கூறுகிறார்கள்.
இரண்டு லட்சம் ரூபாய் முதல் 20 லட்சம் ரூபாய்
வரை பணம் பெற்று மோசடி நடக்கிறது. கிராமப்புற பெற்றோர்கள் சற்று
அதிகம் ஏமாற்றப்படுகின்றனர். அரசு வேலை ஆசை காட்டி பணம்
பெறுவோரிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். இவ்வாறு கூறினார்.