மாரியம்மன் கோவிலில் பொங்கல் விழா

UPDATED : நவ 06, 2026 06:23 AM
ADDED : நவ 06, 2026 05:18 AM
சென்னிமலை:சென்னிமலையில் காங்கேயம் பிரதான சாலையில் உள்ள மாரியம்மன் கோவிலில், நடப்பாண்டு பொங்கல் விழா கடந்த மாதம், 21ம் தேதி பூச்சாட்டுதலுடன் தொடங்கியது. 28ம் தேதி கம்பம் நடப்பட்டது.
அன்று முதல் தினமும் சிறப்பு பூஜை, பூவோடு எடுத்தல், கம்பத்துக்கு பெண்கள் மஞ்சள் நீர் ஊற்றுதல், வேண்டுதல்காரர்கள் அக்னி சட்டி எடுத்தும் நேர்த்திகடன் செலுத்தி வந்தனர். தினமும் இரவில் மாரியம்மன் வாகனங்களில் வீதியுலா சென்றது. நேற்று முன்தினம் இரவு மாவிளக்கு ஊர்வலம், சிறப்பு பூஜை நடந்தது.
முக்கிய நிகழ்வான பொங்கல் வைபவம் நேற்று காலை, 7:00 மணிக்கு தொடங்கி நடந்தது. பக்தர்கள் பொங்கல் வைத்தும், ஆடு, கோழி பலி கொடுத்தும், முடி காணிக்கை செலுத்தியும், அலகு குத்தியும், காவடி எடுத்து வந்தும் அம்மனை வழிபட்டனர். இன்று மஞ்சள் நீராட்டத்துடன் பொங்கல் விழா நிறைவடைகிறது.