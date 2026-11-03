சென்னிமலையில் நாளை பொங்கல் விழா

ADDED : நவ 02, 2026 06:12 AM
சென்னிமலை:சென்னிமலையில்
காங்கேயம் மெயின் ரோட்டில் அமைந்துள்ள மாரியம்மன் கோவிலில்,
நடப்பாண்டு பொங்கல் விழா கடந்த மாதம், 21ம் தேதி பூச்சாட்டுதலுடன்
தொடங்கியது.
கம்பம் நடப்பட்டு தினமும் பெண்கள் மஞ்சள் நீர் ஊற்றி,
வேப்பிலை அலங்காரம் செய்து வழிபாடு நடத்தி வருகின்றனர். வரும், 5ம்
தேதி காலை, 7:00 மணிக்கு பொங்கல் வைபவம் நடக்கிறது. பக்தர்கள் பொங்கல்
வைத்தும், ஆடு, கோழி பலி கொடுத்தும், முடி காணிக்கை செலுத்தி வழிபாடு
செய்வர். விழா ஏற்பாடுகளை கோவில் செயல் அலுவலர் சரவணன் , அறங்காவலர்
குழு தலைவர் பழனிவேலு தலைமையில் கோவில் பணியாளர்கள்,
கட்டளைதாரர்கள் செய்து வருகின்றனர்.
* முருங்கத்தொழுவு ஸ்ரீ
மகா மாரியம்மன் தேர் திருவிழா வரும், 28ம் தேதி இரவு
பூச்சாட்டுதலுடன் தொடங்கியது. புதன் இரவு கம்பம் போடும் நிகழ்ச்சி
நடக்கிறது. 12ம் தேதி காலை தேர் வடம் பிடித்தல் மற்றும் பொங்கல் விழா
நடக்கிறது.