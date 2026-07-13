/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/பொன்மலை ஆண்டவர் கோவில் கும்பாபிஷேகம்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:20 AM
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புன்செய்புளியம்பட்டி:புன்செய்
புளியம்பட்டி அருகே கொண்டயம்பாளையத்தில் பழமை வாய்ந்த பொன்மலை
ஆண்டவர் கோவில் உள்ளது.
கோவிலில் புனரமைப்பு பணி நிறைவு பெற்ற
நிலையில், கும்பாபிஷேக விழா நடத்த முடிவு செய்து கடந்த, 10ம் தேதி
கணபதி ஹோமத்துடன் விழா தொடங்கியது. நேற்று காலை சிவ வாத்தியங்கள்
மற்றும் மேளதாளங்கள் முழங்க, புனித நீர் கலசங்கள் ஊர்வலமாக கொண்டு
செல்லப்பட்டு, கோபுர கலசங்களில் ஊற்றப்பட்டு மகா கும்பாபிஷேகம்
நடந்தது. இதை தொடர்ந்து மூலவர் பொன்மலை ஆண்டவர் மற்றும் பரிவார
தெய்வங்களுக்கு கும்பாபிஷேகம் செய்விக்கப்பட்டது. டிரோன் மூலம்
பக்தர்கள் மீது புனித நீர் தெளிக்கப்பட்டது. விழாவில் சுற்றுவட்டார
பகுதி பக்தர்கள் நுாற்றுக்கணக்கில் கலந்து கொண்டனர்.