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/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/புதர் மண்டி கிடக்கும் பூந்துறை படகு இல்லம் ரூ.1.42 கோடி செலவு செய்தும் வீண்

புதர் மண்டி கிடக்கும் பூந்துறை படகு இல்லம் ரூ.1.42 கோடி செலவு செய்தும் வீண்

புதர் மண்டி கிடக்கும் பூந்துறை படகு இல்லம் ரூ.1.42 கோடி செலவு செய்தும் வீண்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:52 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 04:52 AM

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ஈரோடு:மொடக்குறிச்சி யூனியன் அவல் பூந்துறையில், 210 ஏக்கர் பரப்பில் குளம் உள்ளது.

மழை நீரே இதற்கு பிரதானம். கரையை மேம்படுத்தி, 1.42 கோடி ரூபாய் செலவில் படகுத்துறை அமைக்கப்பட்டது. இதை, 2017 மார்ச் 18ல் முதல்வராக இருந்த இ.பி.எஸ்., திறந்து வைத்தார். ஆனால் இங்கு எவ்வித மேம்பாட்டு பணியும் இதுவரை மேற்கொள்ளப்படவில்லை. படகுத்துறை செல்ல பிரதான சாலையில் இருந்து கான்கிரீட் சாலை அமைக்கப்பட்டது. படகு துறைக்கான அலங்கார வளைவு அமைக்கப்பட்டது. படகு துறையில் பூங்கா ஒன்றும் அமைக்கப்பட்டது. அதற்காக விளையாட்டு உபகரண கருவிகள் அமைத்து, கழிப்பிடமும் கட்டப்பட்டது. குளத்தில் படகு சவாரி செய்யவும் கடல் போக்குவரத்து அமைச்சகம், ஆய்வுக்கு பின் ஒப்புதல்

வழங்கியது.

ஆனால் தமிழக அரசு இத்திட்டத்தை கிடப்பில் போட்டது. தற்போது பூங்கா, கழிப்பிடம் உள்ளிட்ட பகுதி புதர்மண்டி காணப்படுகிறது. பகல் பொழுதிலேயே இங்கு ஆள் நடமாட்டம் காண்பது அரிதாக உள்ளது. மது குடிக்க, கஞ்சா இழுக்க வாலிபர்கள் சிலர் பயன்படுத்தி கொள்கின்றனர். படகு துறை அமைக்க, குளத்தை மேம்படுத்த, அரசு செலவழித்த பல கோடி ரூபாய் வீணாகி போயுள்ளது.

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