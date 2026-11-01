/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/இரு ஆலைகளின் மின் இணைப்பு 'கட்'
ADDED : அக் 31, 2026 06:51 AM
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ஈரோடு:ஈரோடு
சூரியம்பாளையம், ஆர்.என்.புதுாரில் இயங்கும் இரண்டு தோல் பதனிடும்
தொழிற்சாலைகள், கழிவு நீரை சாக்கடையில் வெளியேற்றுவதாக
மக்களிடம் இருந்து புகார் வந்தது.
மேற்கு த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,
ஆனந்தமோகன் ஆய்வு செய்தார். அப்போது சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவு
நீர் வெளியேற்றுவதை கண்டு, சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் ராஜீவ்
மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தார். மாசு கட்டுப்பாட்டு
வாரிய ஒருங்கிணைப்பு குழுவினர் ஆய்விலும் உறுதி செய்து, இரு
தொழிற்சாலைகளின் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டதாக மாவட்ட
சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர் முரளி தெரிவித்துள்ளார்.