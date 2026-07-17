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வலிப்பு நோயால் பயம் கர்ப்பிணி தற்கொலை

வலிப்பு நோயால் பயம் கர்ப்பிணி தற்கொலை

ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:14 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:14 AM

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ஈரோடு:ஊஞ்சலுாரை சேர்ந்தவர் சரத்பாபு, 25; திருப்பூர் பனியன் கம்பெனி ஊழியர். இவர் மனைவி ஜீவிதா, 24; பி.பி.ஏ., பட்டதாரி. இருவரும் பெற்றோர் சம்மதத்துடன் காதல் திருமணம் செய்தனர்.

கடந்த மே, 16ல் திருமணம் நடந்தது. ஒரு மாத கர்ப்பிணியாக இருந்தார். ஊஞ்சலுாரில் வாடகை வீட்டில் வசித்தனர். பத்து நாட்களுக்கு முன் ஜீவிதா, தாய் வீடான கூடலுாருக்கு சென்றார். கடந்த, 13ல் ஜீவிதாவை சரத்பாபு வீட்டுக்கு அழைத்து வந்துள்ளார். பிறகு வேலைக்கு சென்றவர் இரவில் வீட்டுக்கு வந்தார். மின் விசிறியில் ஜீவிதா துாக்கில் தொங்கியபடி இருந்தார்.

கொடுமுடி தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றபோது, ஏற்கனவே இறந்து விட்டது தெரிய வந்தது. ஜீவிதாவுக்கு வலிப்பு நோய் இருந்துள்ளது. இதனால் பயத்தில் துாக்கிட்டு இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. கொடுமுடி போலீசாருடன், ஆர்.டி.ஓ., விசாரணையும் நடக்கிறது.

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