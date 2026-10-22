தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு வரும் 10ல் பங்கேற்க அழைப்பு
தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு வரும் 10ல் பங்கேற்க அழைப்பு
ADDED : அக் 08, 2026 04:38 AM
ஈரோடு:வேலைவாய்ப்பு
துறை மூலம், சேலம் மாவட்டம் சங்ககிரி ஸ்ரீசண்முகா கல்வி நிறுவன
வளாகத்தில் வரும், 10ல், மாபெரும் தனியார் துறை வேலைவாய்ப்பு முகாம்
நடக்க உள்ளது.
பல்வேறு முன்னணி தனியார் நிறுவனங்கள் பங்கேற்று,
தங்கள் நிறுவனங்களில் காலியாக உள்ள இடங்களுக்கு தகுதியானவர்களை
தேர்வு செய்ய உள்ளனர். 8ம் வகுப்பு, பிளஸ் 2, பட்டதாரி, ஐ.டி.ஐ., -
டிப்ளமோ, பொறியியல் பட்டதாரிகள், கணினி இயக்குவோர், ஓட்டுனர்,
செவிலியர் என அனைத்து துறை சார்ந்த வேலை தேடுவோரும், வேலை
வழங்குவோரும் பங்கேற்கலாம். இரு தரப்பினருக்கும் அனுமதி இலவசம்.
தமிழ்நாடு
திறன் மேம்பாட்டு கழகம் மூலம் வழங்கப்படும், இலவச திறன் மேம்பாட்டு
பயிற்சிக்கான பதிவு, தொழில் முனைவோருக்கு வழிகாட்டுதல், வங்கி கடன்
ஆலோசனை வழங்கப்படும். ஈரோடு மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள்
பங்கேற்கலாம். விருப்பம் உள்ளோர்,
https://ministerarunraaj.com.jobfair, 72001 71774 என்ற எண்ணிலும் பதிவு
செய்யலாம்.