கால்நடை வளர்ப்பில் சிக்கல்: வேளாண் கூட்டத்தில் குமுறல்
கால்நடை வளர்ப்பில் சிக்கல்: வேளாண் கூட்டத்தில் குமுறல்
ADDED : ஜூலை 25, 2026 06:04 AM
கோபி:கோபி
கோட்ட அளவிலான, வேளாண் குறைதீர் கூட்டம், ஆர்.டி.ஓ., சிந்துஜா
தலைமையில் நடந்தது. இதில் நடந்த விவசாயிகளின் விவாதம்
வருமாறு:
* ஓடத்துறை ஏரிநீர் பாசன விவசாயிகள் சங்க தலைவர்
வெங்கடாசலம்: கரும்பு டன்னுக்கு, 4,500 ரூபாய் வழங்க வேண்டும்.
தென்னையில் வெள்ளை ஈ தாக்குகுதலை கட்டுப்படுத்த, ஒட்டுண்ணி வழங்க
வேண்டும். ஓடத்துறை குளத்தில், அவசர கால ஷட்டர்களை பராமரித்து, ஏரியை
சுற்றி மரக்கன்றுகள் வைக்க வேண்டும். விவசாயிகளின் பயிர் கடனை
தள்ளுபடி செய்யப்படும் என முதல்வர் தேர்தல் வாக்குறுதியாக
அறிவித்தார். அதேசமயம் தண்ணீரின்றி, கால்நடை வளர்ப்புக்கு
வழியில்லை. இந்த சூழலில் எப்படி பயிர்கடனை செலுத்துவது.
ஆர்.டி.ஓ.,
சிந்துஜா: ஓடத்துறை குளம் குறித்து, பொதுப்பணித்துறை உரிய
நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும். பயிர் கடன் என்பது அரசின் கொள்கை முடிவு.
இந்த கருத்துக்களை ஈரோடு மாவட்ட நிர்வாக மூலம், அரசின் கவனத்துக்கு
கொண்டு செல்லப்படும்.
* அந்தியூர் விவசாயி ராஜூ: அந்தியூர்
தாலுகா, மைக்கேல்பாளையத்தில், தினமும் காலை 10:00 முதல், மாலை 4:00 மணி
வரை, லோ வோல்டேஜ் பிரச்னையால், மோட்டார் இயக்க முடியவில்லை.
ஆர்.டி.ஓ., சிந்துஜா: இப்பிரச்னை குறித்து கலெக்டர் சார் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்கிறேன்.
*
கவுந்தப்பாடி நாட்டு சர்க்கரை உற்பத்தியாளர் சங்க செயலாளர்
பாலசுப்பிரமணியன்: கவுந்தப்பாடி புவிசார் குறியீடு பெற்ற நாட்டு
சர்க்கரையை ரேஷன் கடைகளில் விற்பனை செய்ய வேண்டும். தடப்பள்ளி
பாசனத்தில் உள்ள பழுதான ஷட்டர்களை மாற்ற வேண்டும். மதகு
கட்டமைப்பில், அதற்கான எண்ணை பதிவிட வேண்டும்.
ஆர்.டி.ஓ.,
சிந்துஜா: மதகு பகுதியில் அதற்கான எண்ணை பதிவு செய்ய வேண்டும். அதை
பொதுப்பணித்துறை உறுதி செய்யவும். அடுத்த முறை கூட்டத்துக்கு வரும்
அதிகாரிகள், முந்தைய கூட்டத்துக்கான தீர்வு கண்டது குறித்து அறிக்கை
சமர்பிக்க வேண்டும். இவ்வாறு விவாதம் நடந்தது.