த.பள்ளி-அ.கோட்டை பாசனத்தில் 29,000 மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல்
த.பள்ளி-அ.கோட்டை பாசனத்தில் 29,000 மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல்
ADDED : நவ 02, 2026 06:10 AM
கோபி:கோபி
அருகே கொடிவேரி தடுப்பணையில் இருந்து, தடப்பள்ளி-அரக்கன்கோட்டை
வாய்க்கால் மூலம், 24 ஆயிரத்து 504 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசனம் பெறுகின்றன.
கடந்த ஏப்., 27 முதல், ஆக.,24 வரை முதல் போக நெல் பாசனத்துக்கு தண்ணீர்
திறக்கப்பட்டது. இதை தொடர்ந்து விவசாயிகள் நெல் சாகுபடி செய்தனர்.
அறுவடை
தொடங்கிய நிலையில் இரு பாசனங்களிலும், செப்.,29 முதல், 39 இடங்களில்
நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் துவங்கி, விவசாயிகளிடம் நெல்
கொள்முதல் செய்யும் பணி துவங்கியது. நுகர்பொருள் வாணிப கழகம் மூலம்,
30 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்ய இலக்கு
நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
கடந்த அக்.,12ம் தேதியுடன் கொள்முதல்
நிறைவு பெற்றதுடன் கொள்முதல் நிலையங்களும் மூடப்பட்டன. இதில் இரு
பாசனங்களிலும், 3,952 விவசாயிகளிடம், 29 ஆயிரத்து 158 மெட்ரிக் டன்
நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.