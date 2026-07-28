/உள்ளூர் செய்திகள்/ஈரோடு/ குடிநீர் இணைப்புக்கு எதிர்ப்பு: பஞ்., ஆபீசில் குவிந்த மக்கள்
குடிநீர் இணைப்புக்கு எதிர்ப்பு: பஞ்., ஆபீசில் குவிந்த மக்கள்
குடிநீர் இணைப்புக்கு எதிர்ப்பு: பஞ்., ஆபீசில் குவிந்த மக்கள்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:32 AM
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கோபி; கோபி அருகே காளிகுளம் கிராமத்தை சேர்ந்த நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள், உக்கரம் பஞ்சா-யத்து அலுவலகம் முன் நேற்று காலை குவிந்-தனர்.
காளிகுளத்தில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறு இணைப்பில் இருந்து, மல்லநாயக்கனுார் கிரா-மத்துக்கு கடந்த வாரம் குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்-பட்டது.இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மனு கொடுக்க வந்-திருந்தனர். கடத்துார் போலீசார் மற்றும் சத்திய-மங்கலம் யூனியன் அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இணைக்கப்பட்ட குடிநீர் இணைப்பை துண்டிக்க வழிவகை செய்வதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்ததால் கலைந்து சென்றனர்.