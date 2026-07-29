காளிங்கராயனில் நீர் திறக்க வலியுறுத்தி போராட்டம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:19 AM
ஈரோடு; ஈரோடு நீர் வளத்துறை கண்காணிப்பு பொறி-யாளர் அலுவலகத்தில், காளிங்கராயன் விவசா-யிகள் மற்றும் தொழிலாளர் நலச்சங்க தலைவர் சேதுராஜ் மனு வழங்கி கூறியதாவது:
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன், 16ல் காளிங்கராயன் பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறந்து ஏப்., 30ல் நிறுத்த வேண்டும். இந்தாண்டு சீரமைப்பு பணியாலும், அணையில் நீர் இருப்பு குறைவாக இருந்ததாலும் நீர் திறக்கவில்லை. அதேசமயம் கடந்த, 14 முதல் நேற்று (28) வரை உயிர் நீர், 15 நாட்களுக்கு திறக்கப்பட்டது.
காளிங்கராயன் பாசனப்பகுதியில், 15,750 ஏக்கர் நிலங்கள் நேரடியாக, மேலும் பல ஆயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் மறைமுகமாக பயன்பெறும். நீர் திறக்-காவிட்டால் பெரும் பாதிப்பு ஏற்படும். முதல் போக சாகுபடிக்கு ஆக.,6ம் தேதி முதல் தண்ணீர் திறக்க வேண்டும். விட மறுத்தால், 6ல் நீர் வளத்-துறை கண்காணிப்பு பொறியாளர் அலுவல-கத்தில், காளிங்கராயன் பாசன விவசாயிகள் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபடுவர். இவ்வாறு கூறினார்.