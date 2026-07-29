கள்ளியம்புதுார் மதுக்கடையை அகற்றக்கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
கள்ளியம்புதுார் மதுக்கடையை அகற்றக்கோரி ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:26 AM
பெருந்துறை; பெருந்துறையை அடுத்த விஜயமங்கலம் அருகே இரண்டு டாஸ்மாக் கடை அரசால் அண்மையில் மூடப்பட்டது. இதனால் கள்ளியம்புதுார் டாஸ்மாக் கடைக்கு மது பிரியர்களின் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது.
இதனால் பல்வேறு சிரமம் ஏற்-படுவதாக கூறி, இந்த கடையையும் அகற்ற வேண்டும் என்று கூறி, கடந்த மே, 25ம் தேதி கலெக்டரிடம் மக்கள் மனு கொடுத்தனர். இது-வரை மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க-வில்லை என்று கூறி, நேற்று காலை கடை முன் மக்கள் திரண்டனர். கடையை அகற்றக்கோரி ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர். பெருந்துறை தாசில்தார் செல்வகுமார், ஈரோடு கலால் தாசில்தார் ரவிச்சந்திரன், பெருந்துறை அனைத்து மகளிர் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சாந்தி ஆகியோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். நான்கு மாதங்களுக்குள் கடையை வேறிடத்துக்கு மாற்றம் செய்யப்படும் என்று அதிகாரிகள் உறுதி கூறியதால், மக்கள் கலைந்து சென்றனர்.